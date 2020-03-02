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Beyaz TV Söylemezsem Olmaz neden yok yayından kalktı mı?

Beyaz TV ekranlarında haftaiçi her gün canlı olarak yayınlanan Beyaz TV Söylemezsem Olmaz bugün neden yok sorusu merak konusu oldu. 2 Mart Pazartesi günü Beyaz tv yayın akışına göre bugün Beyaz TV Söylemezsem Olmaz ekrana gelmeyecek nedeni ise askerimizin katıldığı Bahar Kalkanı Operasyonu olarak açıklandı.

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Beyaz TV Söylemezsem Olmaz bugun neden yok, Beyaz TV Söylemezsem Olmaz bitti mi sorusu bugunBeyaz TV ekranlarını açan seyircinin merak ettiği sorular oldu. 

BEYAZ TV ekranlarında haftaiçi hergün canlı olarak yayınlanan magazin programı Beyaz TV Söylemezsem Olmaz bugün, yani 2 Mart pazartesi günü ekranda olmayacak. 

İdlib'te askerlerimizin şehit olması ve Bahar Kalkanı operasyonun başlaması nedeniyle bugün Beyaz TV Söylemezsem Olmaz ekrana gelmeyecek. 

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