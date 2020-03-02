HABER /  GÜNCEL

Yunanistan'a geçen Suriyeli sayısı 100 bini geçti! İşte son rakamlar

TÜRKİYE'nin Suriyeli mülteciler için aldığı kararla birlikte Yunanistan sınırında büyük hareketlilik yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen Suriyeli sayısını açıkladı.

Abone ol

Yunanistan, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için aldığı kararı konuşuyor. İdlib şehitleri sonrası alınan bir kararla Suriyeli mültecilerin karadan ve denizden Avrupa'ya geçişlerine izin verildi.

Kararla birlikte başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirden gelen Suriyeli mülteciler Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan, ürkiye'den 'illegal' şekilde geçmeye çalışan 4 binden fazla kişiyi engellediğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Stelios Petsas Yunanistan'a geçmeye çalıştığı Evros bölgesindeki kara sınırında 66 tutuklama yapıldığını söyledi.

Soylu son rakamı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Türkiye'nin aldığı karar sonrası Edirne'den Yunanistan'a geçen Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre bugün saat 19.40 itibarıyla Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577'e ulaştı. Ege'den geçişler ise bu rakamlara dahil değil.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adil Gür'den bomba İdlib anketi operasyon sürmeli mi şehitlerin sorumlu kim? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahar Kalkanı Harekatı! Mühimmatlarda Putin'e bombalı gönderme
Dolar kuru 6.25'i geçerse durmaz! Altın ve dövizde 2 Mart rakamları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib talimatı! Vatandaşımıza iyi anlatın
Son dakika Putin'den İdlib açıklaması: Kimseyle savaşa hazırlanmıyoruz
Avrupalı siyaset bilimciden Selçuk Bayraktar'a: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam
Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına getirilen Korgeneral Sinan Yayla kimdir
ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz TV Söylemezsem Olmaz neden yok yayından kalktı mı?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza için rapor tutan kişilere bir başka araç çarptı
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu Alex formülü
Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı
Mersin'de otomobil kamyonete çarpıp takla attı 7 kişi yaralandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kimdir Ece Erken'in yeni sevgilisi yaşı kaç?
Yorumlar 16 yorum