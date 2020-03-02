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2. Sayfa bugün neden yok Kanal D yayın akışı 2 Mart 2020

Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün saat 11.00'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa bugün neden yok sorusu merak konusu oldu. 2 Mart Pazartesi günü Kanal D yayın akışına göre bugün 2. Sayfa ekrana gelmeyecek nedeni ise askerimizin katıldığı Bahar Kalkanı Operasyonu olarak açıklandı.

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2. Sayfa bugun neden yok, 2. Sayfa bitti mi sorusu bugun Kanal D ekranlarını açan seyircinin merak ettiği sorular oldu. 

Kanal D ekranlarında haftaiçi hergün canlı olarak yayınlanan magazin programı 2. Sayfa bugün, yani 2 Mart pazartesi günü ekranda olmayacak. 

İdlib'te askerlerimizin şehit olması ve Bahar Kalkanı operasyonun başlaması nedeniyle bugün 2. Sayfa ekrana gelmeyecek. 

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