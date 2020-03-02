2. Sayfa bugün neden yok Kanal D yayın akışı 2 Mart 2020

Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün saat 11.00'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa bugün neden yok sorusu merak konusu oldu. 2 Mart Pazartesi günü Kanal D yayın akışına göre bugün 2. Sayfa ekrana gelmeyecek nedeni ise askerimizin katıldığı Bahar Kalkanı Operasyonu olarak açıklandı.

Abone ol

2. Sayfa bugun neden yok, 2. Sayfa bitti mi sorusu bugun Kanal D ekranlarını açan seyircinin merak ettiği sorular oldu.

Kanal D ekranlarında haftaiçi hergün canlı olarak yayınlanan magazin programı 2. Sayfa bugün, yani 2 Mart pazartesi günü ekranda olmayacak.

İdlib'te askerlerimizin şehit olması ve Bahar Kalkanı operasyonun başlaması nedeniyle bugün 2. Sayfa ekrana gelmeyecek.