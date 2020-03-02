Ağrı'da gümrük aracına son dakika roketli saldırı! Şehit ve yaralılar var

AĞRI 'dan son dakika acı haber geldi. Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda görevli yaralanırken, bir personelin şehit olduğu haberi geldi. Bölgede çatışma sürerken arama tarama faaliyeti yapan askerlerin yakınında patlama meydana geldi 1 asker yaralandı.

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İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Doğubeyazıt'taki hain saldırıda bir personel şehit olurken, çok sayıda yaralının olduğu bölgeye takviye ekip sevk edildi, sınır kapısına giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Saldırının ardından teröristler kıstırılırken çatışma çıktı. Bölgede arama tarama faaliyeti yapan askerlerin yakınında meydana gelen patlamada ise bir asker yaralandı.

Arama tarama yapan askerlerin yakınında patlama

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Bölgede arazi taraması yapan 1 asker, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Bakan Pekcan: 1 personelimiz şehit oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur.Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Teröristler kıstırıldı çatışma sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, teröristlerin kıstırıldığını, çatışmanın devam ettiğini belirtti.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi. Bakan Soylu, paylaşımda, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var.



Teröristler takip edilip kıstırıldı.

Şu an çatışma devam ediyor — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 2, 2020

Yol ulaşıma kapatıldı

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ağrı Valiliğinden açıklama

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyon başlatıldı

Öte yandan olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.