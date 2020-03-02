HABER /  GÜNCEL

Bakan Soylu: Ağrı'da teröristler kıstırıldı, çatışma devam ediyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin ardından, teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmanın devam ettiğini açıkladı.

Abone ol

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

İlgili Haberler
Ağrı'da gümrük aracına son dakika roketli saldırı! Yaralılar var
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümer Metin'den Ersun Yanal'a bombardıman: Tekneye tatile çıkarsın hocam
Ağrı'da gümrük aracına son dakika roketli saldırı! Yaralılar var
Bahar Kalkanı Harekatı! Mühimmatlarda Putin'e bombalı gönderme
Dolar kuru 6.25'i geçerse durmaz! Altın ve dövizde 2 Mart rakamları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib talimatı! Vatandaşımıza iyi anlatın
Son dakika Putin'den İdlib açıklaması: Kimseyle savaşa hazırlanmıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Azeri Savcı'nın ölümüyle ilgili şok iddia eşi mi zehirledi?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kimdir Ece Erken'in yeni sevgilisi yaşı kaç?
Borsada açığa satış yasağı devam edecek! Sermaye Piyasası Kurulu açıkladı
CHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'şehitler tepesi' sözlerine tepki gösteren Altun'a yanıt
Ece Erken'in sevgilisi kim Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Emekli promosyonu 2020 ne zaman verilecek ödeme takvimi
Yorumlar