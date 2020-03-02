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CHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'şehitler tepesi' sözlerine tepki gösteren Altun'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır" söylemine cevaben, "Açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır" dedi. CHP’den Altun’a yanıt gecikmedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. 'Şehitler tepesi' tartışmalarına değinen Altun, şu açıklamada bulundu:

"'Şehitler tepesi boş değildir' demek, 'bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik' demektir. 'Şehitler tepesi boş değildir' demek, 'vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor' demektir. 'Şehitler tepesi boş değildir' demek, 'şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar kutsaldır' demektir. 'Şehitler tepesi boş kalmayacaktır' demek ise 'tarih boyunca nice başarısız işgal girişiminin hedefi olmuş cennet ülkemizi her daim savunacağız' demektir. 'Şehitler tepesi boş kalmayacaktır' demek, 'şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz' demektir. Şunu herkes bilsin ki vatan savunması sırasında kim şehit düşmüşse Kurtuluş Savaşı kahramanlarıyla birlikte şehitler tepesindeki yerini almıştır. Şehitler tepesi boş kalmayacaktır. 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır. Allah kahraman ordumuzun, aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun."

CHP’den jet yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Altun’a, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özkan o paylaşımında şunları söyledi;

“Şehitler tepesi vatan toprağı. O zaman Süleyman Şah türbesini, vatan toprağını, bayrağı, şehitler tepesini terkedip kaçan ne oluyor? Siz vatan toprağını bırakıp kaçansınız. CHP,  97 yıllık tarihinde, Kıbrıs dahil hiçbir vatan toprağını bırakıp kaçmadı” 
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