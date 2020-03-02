Oda Tv yazarından Erdoğan'ın kardeşine övgü! Bravo Mustafa Erdoğan

Oda Tv yazarı Elmas Çiçekçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ı İdlib şehitleri nedeniyle aldığı bir karardan ötürü övdü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, İdlib şehitleri nedeniyle kızının nikahını erteledi ve misafirelere bir duyuru yaparak nikaha çiçek ve çelenk göndermek yerine, TSK Mehmetçik Vakfı veya TSK Dayanışma Vakfı para yatırılmasını rica etti. Oda TV yazarı Elmas Çiçekçi, Erdoğan'ın bu davranışından övgüyle bahsetti.

Elmasçı bugünkü köşesinde 'Bravo Mustafa Erdoğan' dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Elmasçı'nın yazısından o kısım;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşini tanımayan mı var? Mustafa Erdoğan'dan bahsediyorum.

Onun bir kızı var, Sevde.

Sevde pazar günü Ersin Özsoy ile evlenecekti. Ben de meraklandım tabii. Cumartesi'den sonra Pazar da bu kez nikah tartışmaları mı olacak diye.

Bir arkadaşım "düğün yok, nikah var, gel beraber gidelim" dedi. Ben de gardrobu açtım. Ne giyeyim, bir de kapalı olsun diye, kıyafetleri karıştırdım.

Derken telefon çaldı. Arkadaşım "nikah yok, boşuna hazırlanma" dedi. Nasıl yok diye düşünürken tahmin ettiğim şeyi söyledi.

Mustafa Erdoğan İdlib'deki şehitlerin anısına saygı gereği kızının yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin nikahını ertelemişti. Nikah, haftaya Cumartesi'ye alınmıştı.

"Aferin" dedim tabii. Ama bu kadar değil. Bir de duyuru yapmıştı. Çiçek ve çelenk göndermek yerine iki hesaba para yatırılmasını rica ediyordu. Biri TSK Mehmetçik Vakfı'nın, öbürü TSK Dayanışma Vakfı'nındı.

Bunu da duyunca bu kez "Bravo Mustafa Erdoğan" dedim. Kıyafetleri yeniden dolaba astım.

Oturup gülme meselesini bir daha düşündüm. Çocukluğuma daldım gittim.