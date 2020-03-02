Balotelli'den Boateng'e: Beşiktaş beni istemiyor

Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, eski takım arkadaşı Mario Balotelli'ye "Come to Beşiktaş" çağrısı yaparken İtalyan golcü "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" dedi.

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Beşiktaş'ın devre arası transferi Kevin Prince Boateng ile eski takım arkadaşı Mario Balotelli arasındaki Instagram diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

"Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"

Boateng, paylaşımına yorum yapan Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a davet etti. İtalyan yıldızın, Boateng'e cevabı gündem oldu. Boateng, Balotelli'ye "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısı yapmasının ardından Balotelli şu yanıtı verdi: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"

Taraftar Balotelli'yi istiyor

Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.