Schalke'de Ozan Kabak şoku! Ne zaman döneceği belli değil

Schalke 04 forması giyen başarılı milli futbolcu Ozan kabak, rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlandı. Ozan Kabak'ın geceyi hastanede geçirdiğini, leğen kemiğinde ezilme olduğunu kulübü Schalke 04 Twitter hesabından paylaştı.

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Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, dün oynanan Köln maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Başarılı milli stoperin son durumu bugün açıklandı. Alman ekibi Schalke, Ozan Kabak'ın leğen kemiğinde zedelenme tespit edildiğini ve sahalara ne zaman döneceğinin belli olmadığını açıkladı.

Almanya ligi Bundesliga'nın 24. haftasında oynanan Schalke 04-Köln maçında milli futbolcu Ozan Kabak'ın 29. dakikada rakip futbolcu ile çarpıştı. Milli futbolcunun durumu Schalke 04'ün resmi Twitter hesabından açıklandı.

Sahalardan ne kadar uzak kalacağı net değil

Ozan Kabak'ın geceyi hastanede geçirdiğini belirten Alman ekibi, 19 yaşındaki stoperin leğen kemiğinde zedelenme olduğunu ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını ifade etti.