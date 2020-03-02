Beşiktaş'ta Karius'un yerine iki aday

Beşiktaş'ta Fabri ya da Volkan Babacan'dan biri yeni sezonda siyah-beyazlı takımın kalesine geçecek.

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Finansal sıkıntılar nedeniyle transferde maliyeti düşük isimlere yönelecek olan Beşiktaş, gelecek sezonun transferleri için şimdiden çalışmalara başlarken, ilk takviye yapılacak bölge kale olacak.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Loris Karius'un kalmayacağını açıklamasının ardından adayları yeniden gözden geçiren siyah-beyazlı yönetim için Fabri ve Volkan Babacan isimleri bir adım öne çıkıyor.

İlk hedef Fabri

Başkan Ahmet Nur Çebi ve idareciler, İspanyol file bekçisini taraftarın da çok sevmesi nedeniyle ilk alternatif olarak düşünürken, İngiliz ekibi Fulham'ın da kadroda istememesi nedeniyle transferin kolay bir şekilde bitebileceği görüşündeler. Şu an İspanyol temsilcisi Mallorca'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki file bekçisinin de Beşiktaş'a sıcak bakması imzaların atılması için önemli bir etken.

Sergen 'yerli' diyor

Diğer aday Volkan Babacan konusunda henüz net bir adım atmayan siyah-beyazlıların, sezon sonu Başakşehir'e yapılacak teklif üzerinde çalıştığı gelen haberler arasında. 31 yaşındaki Volkan'ın yedek kalmak istemediği için Başakşehir'den ayrılmaya karar vermesi ve Sergen Yalçın'ın Türk bir kaleci tercih etmesi ise Volkan'ın artısı.

Yönetimin önce Volkan'ın menajeri Ahmet Bulut'la görüşüp ardından Başakşehir'le masaya oturacağı bildiriliyor. İki aday arasında bonservis ve maaş talebi daha uygun olan ismin tercih edileceği dile getiriliyor.

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