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Ankara bu fotoğrafı konuşuyor? Devlet Bahçeli elini çıkartmadı

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'deki hain saldırıda Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze törenine katıldı. Bahçeli ile cenazeye katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı günün en çok konuşulan karesi oldu.

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Sosyal medya Bahçeli-Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde çekilen fotoğrafını konuşuyor. MHP lideri, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesinde kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı günün karesi oldu.

 Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere kabine üyeleri katıldı.

Bahçeli'nin tavrı tartışma yarattı

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışmadığı ileri sürüldü. 

İşte sosyal medyanın o çok konuştuğu fotoğraf;

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