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İdlib'ten haber var Koral, Esed'i 'kör etti' F-16'lar vurdu

Elektronik Harp Sistemi Koral, İdlib operasyonunda hayati rol oynamaya başladı. Koral, Suriye hava sahasında köreltme yaptı ve ardından da F-16'lar akıllı mermilerle hedefleri vurdu.

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ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi, İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatında önemli görev yapıyor.

Koral, Suriye hava sahasında köreltme yaptı ve rejim hedefleri ateş altına alındı. Esed rejimine ait 2 adet SU-24 savaş uçağı sınırdaki F-16'larca akılla füzelerle vurularak düşürüldü.

İşte Koral'ın özellikleri ve kabiliyetleri

- Hedefi takip ediyor, düşman silahlarını etkisiz hale getiriyor

- Bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşan Koral, askeri araçlara entegre ediliyor, geniş bir frekans bandında çalışabiliyor.

- 200 kilometreye kadar etkili olabilen Koral, hedefi sıkı bir şekilde takip ediyor, düşman unsurların silahlarını etkisiz hale getiriyor. Ayrıca, modern teknoloji ile haberleşip bilgi almalarını engelliyor.

- Helikopterlerin konum belirleme ve telsiz sistemlerini karıştırıyor

- Helikopterlerin kullandığı konum belirleme ve telsiz sistemlerini karıştırabiliyor.

Tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların cep telefonu ve internet üzerinden patlatılmasının da önüne geçiyor.

Koral kör etti F-16'lar vurdu

Harekâta ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taaruz eden rejime ait iki adet Su-24 tipi uçak düşürülmüştür” bilgisini paylaştı. Düşürülen iki rejim uçağının TSK’ya ait F-16 tarafından vurulduğu belirtildi. Suriye rejiminin haber ajansı SANA da “Türkiye, iki Suriye savaş uçağını düşürdü. Pilotlar paraşütle yere indi” açıklaması yaptı.

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