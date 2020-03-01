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Bahar Kalkanı Harekatı başladı! Esed'in iki SU- 24 uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, son dakika açıklamasında SİHA'mızı vuran Esed rejimine ait hava savunma sisteminin tahrip edildiğini, uçaklarımıza taarruz eden 2 rejim savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" denildi. Açıklamanın devamında ise "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de Esad rejimine ait Rus SU-24 tipi 2 savaş uçağını düşürdü. Savaş uçaklarının düştüğü, Suriye devlet haber ajansı tarafından da doğrulandı. Ajans, pilotların paraşütle yere indiğini ve sağ kurtulduklarını iddia etti. Yerel kaynaklar, uçağın İdlib'in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde düşürüldüğünü ifade etti.

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