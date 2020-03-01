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Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın İdlib şehitlerini andı! Gözyaşlarına boğuldu

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, Suriye İdlib'de kalleş saldırı sonucu verdiğimiz şehit askerlerin ardından duygu dolu bir paylaşım geldi.

Türkiye'yi derin yasa boğan İdlib şehitlerinin ardından birçok ünlü isim paylaşımlarıyla taziye mesajlarını iletti. 

Yeşiçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'da bir videolu paylaşımında şunları söyledi: 

“Canlarım, kınalı kuzularım, vatanımın evlatları, Şehitlerim. Hepiniz gözlerimin önündesiniz. Nice cennet vaatleriyle krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün serveti karşılamaz sizin fedakarlığınızı. Dünyayı yalanlardan kurtardınız. Dostluk güzellik ve sevgi ile dünyayı her türlü güzellikle doldurdunuz. Tek tek hepinizi aldım, kokladım, yüreğime koydum. Oysa benim yüreğim küçücüktü. Mehmetçiğim, can kardeşlerim. Gözlerimin önündesiniz. O yiğit bakışlarınız, duruşunuz sizi milletin gönlüne koyduk. Orada hep yaşayacaksınız. Analar, babalar, yeğenler… Gözyaşları. Sabır, sabır, dağlar, taşlar çatlar. Sizler benim kahramanımsınız.”

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