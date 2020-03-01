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Cübbeli Ahmet ile güvenlik uzmanı Abdullah Ağar birbirine girdiler!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 25 Şubat günkü sohbetinde, güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar'ı hedef almıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 25 Şubat günkü sohbetinde, güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar'ı hedef almıştı.

Cübbeli, Abdullah Ağar için, "Efendim Abdullah Ağar diye biri var. Adam güya, ne bileyim, güvenlik uzmanı diye adama soru soruluyor. Adamın işi gücü şirk şirk şirk… Sanki ilahiyatçı. Mezhep nereden çıktı, sünnet nereden çıktı. Kuran’a uymuyor… İhtisas alanı da değil. İşte böyle milletin kafasını karma karışık ediyor. Tarikatlar şöyle, tarikatlar böyle… Devletin elinde bu kadar istihbarat var. İşi gücü İdlib’deki sorunları anlatacaklar, böyle fuzuli yere bu işlere giriyor" ifadelerini kullanmıştı.

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