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Edirne'de göçmen hareketliliği havadan görüntülendi! Akın akın gidiyorlar

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu alan havadan görüntülendi. Avrupa'ya geçen mülteci sayısı 29 bini geçti.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor.

Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.

Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yaklaşık 750 düzensiz göçmen, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor.

Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor. Avrupa'ya geçen mülteci sayısı ise son gelen rakamlara göre 29 bini geçti.

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