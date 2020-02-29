POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki bu neyin kahkahası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 33 askerin şehit haberinin geldiği İdlib'e yönelik yaptığı açıklamalarda kahkaha attığını iddia ederek, "Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin basına kapalı grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerde bulunmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın açıklamaları beni derinden yaraladı" dedi.

"Arkadaş benden ne istiyorsun sen"

"Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi. Daha şehitlerimiz toprağa verilmeden Erdoğan'ın konuşması beni derinden yaralandı.  Daha cenazeler toprağa verilmeden bu nedir? Bu neyin kahkahası? Arkadaş benden ne istiyorsun sen. Şehitlerimiz var. Memlekete başsağlığı dileyelim. 

"Şehitler tepesi boş kalacak"

Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Yazık günah değil mi? Şimdi konuştuğumuz için çok üzgünüm. Bir başsağlığı dileyin. Sanki olağan bir işmiş gibi, Bu Meclis niye var.

"Tuzun koktuğu yerde ne söylenir"

Bütün vatadandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Başımız sağolsun.  Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir. 

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