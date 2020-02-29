POLİTİKA

Erdoğan: Kapıları kapatmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 bin göçmenin sınır kapılarını zorlayarak geçtiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda sınır kapılarının açılmasıyla ilgili önemli bir detayı paylaştı.

18 bin göçmenin kapıları zorlayarak geçtiğini belirten Erdoğan, bu sayının artabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız."

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