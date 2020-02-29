MAGAZİN

Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile Asil Gök, İdlib'de meydana gelen saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için şarkı yazdı. Uluğ, "Elimizden bir şey gelmiyor" diyerek Instagram hesabından şarkı söylediği anların videosunu paylaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejiminin düzenlediği hain hava saldırısında, 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi.

Yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yayınlayan Asil Gök ve Derya Uluğ, şehitlerimiz için 'Çocuk' ismini verdikleri bir şarkı yazdı. Çift, "Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" diyerek şarkılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte çiftin yazdığı şarkının yürek burkan sözleri...

ÇOCUK

İçimde derinden kocaman bir yas

Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş

Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş

Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş

İçimde derinden kocaman bir ağıt

Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt

Küçük bir çocuk cephede başında ateşler

O ateşle bir değil bin Ocak yandık

Nasıl geçer Mehmet

Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da

Ben de döktüm gözyaşı

Nasıl olur Mehmet

Daha küçücüktün evet

Toprak bile ağlarken

Annen nasıl dayansın Mehmet

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Arda Turan El Clasico derbisinde Barcelonayı desteklediğini söyledi
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım
ABD Afganistan'la anlaştı! 19 yılın sonunda ülkeden çekilme kararı
İran’da Corona virüs bilançosu: 43 ölü, 593 vaka
Koronavirüs önlemleri artıyor! 2 sınır kapısına daha sahra hastanesi kuruldu
Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu şoku
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki bu neyin kahkahası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisini aramayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Sınır kapıları açıldı Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor
Erdoğan: Kapıları kapatmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le İdlib görüşmesini anlattı
Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığdı giriş çıkışlar kapatıldı
Yunanistan sınırında mültecilere polis saldırısı
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı nasıl kılınır?