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MSB yeni görüntüler paylaştı! 2100'ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından rejim hedeflerinin vurulduğu yeni bir video paylaştı, 2 bin 100 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor. Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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