DÜNYA

Midilli Adası'na ulaşan düzensiz göçmenlerin mutluluğu!

TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açmasıyla harekete geçen göçmenler, Avrupa hayallerini gerçekleştirmek için Midilli Adası'na akın akın gitmeye devam ederken adaya ayak bastıklarında ise mutluluktan ağladılar.

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Sabah saatlerinde aralarında bir hamile kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 27 düzensiz göçmen, NATO'ya ait bir fırkateynden suya indirilen başka bir botun yardımıyla Skala Sikaminea yakınlarında sahile ulaştı.

Gönüllüler tarafından ısınmaları için battaniye verilen çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı düzensiz göçmenler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.

Deniz yolu sayesinde Midilli Adası'na ulaşan siyahi mülteciler, adaya ayak bastığı anlarda ellerini açarak dua etmeye başladı. Bazı mülteciler ise mutluluktan yere yatıp, taşları öptü.

Dün de iki lastik bot ile Midilli kıyılarına 69 düzensiz göçmen ayak basmıştı.

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