Bir Annenin Günahı 1. Bölüm Fragman

Yapımcılığını daha önce Savaşçı, Poyraz Karayel ve Avlu gibi çok önemli dizilere imza atan Limon Film’in üstleneceği Bir Annenin Günahı dizisi Filipinler’in ABS-CBN kanalında yayınlanan ve çok sevilen Hanggang Saan dizisinden uyarlanacak. Hanggang Saan dizisi bir çok ülkeye de A Mother’s Guilt ismi ile uyarlandı. Bir Annenin Günahı dizisinin kadın başrol oyuncusu ise Özge Özberk oldu.

Bir Annenin Günahı dizisinin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstlenecek. Ünlü yönetmen Yüksel Aksu daha önce Avlu dizisinin de yönetmenliğini üstlenmişti. iki sezon ve 108 bölüm süren A Mother’s Guilt dizisi 27 Kasım 2017-27 Nisan 2018 tarihlerinde yayınlanmış ve etkileyici senaryosu ile dikkat çekerek bir çok ülkeye uyarlanmıştır.

Bir Annenin Günahı Dizisi Konusu

Bir Annenin Günahı dizisinde işlemediği bir cinayetle suçlanan ve hapse düşen annenin adalet mücadelesini anlatılacak. İki çocuğu olan bekar bir annenin hayat mücadelesinin anlatılacağı Bir Annenin Günah dizisinde kalp hastası olan oğlunun ameliyat parasını bulmak için karıştığı suç ve sonrasında ki aşkı ve mücadelesi anlatılacak.