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Bahar Kalkanı Harekatı başladı! Suriye'de rejim güçleri imha ediliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın duyurduğu 'Barış Kalkanı Harekatı' başarılı bir şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor. Görüntülerde Esed rejimine ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.

İdlib'e düzenlenen harekatın adını Bahar Kalkanı olarak duyurun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Rusya ile tırmanması muhtemel krize hakkında konuşan Akar, şunları kaydetti: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.

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