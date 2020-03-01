Bahar Kalkanı Harekatı başladı! Suriye'de rejim güçleri imha ediliyor

İdlib'e düzenlenen harekatın adını Bahar Kalkanı olarak duyurun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Rusya ile tırmanması muhtemel krize hakkında konuşan Akar, şunları kaydetti: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.