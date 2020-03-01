Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar: "27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir"

"27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir" diyen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var" diyen Hulusi Akar, şöyle devam etti: "Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.''