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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra "Bahar Kalkanı Harekâtı'nın başladığını duyurdu. Akar, "İdlib'de harekât başarıyla sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar: "27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir"

"27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir" diyen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. 

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var" diyen Hulusi Akar, şöyle devam etti: "Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.''

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