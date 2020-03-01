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İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi. Şehit Yılmaz'ı son yolculuğunda hemşehrileri yalnız bırakmadı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 27 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Ulu Cami önündeki meydana getirildi.

Burada şehidin kardeşleri Emre, İbrahim, baba Hüseyin ve anne Hatice Yılmaz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından Ulu Cami'de öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedildi.

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