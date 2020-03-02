Sergen hocadan onay! Adem Ljajic sezon sonu İtalya yolcusu

BEŞİKTAŞ'ın büyük umutlarla bonservisini aldığı ancak bir türlü istenilen oyunu sergilemeyen Adem Ljajic, sezon sonu İtalya yolcusu olabilir. Cagliari'nin takipte olduğu orta saha oyuncusunun transferine, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği açıklandı.

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Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği kötü performansla Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Adem Ljajic, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Sırp yıldızı İtalyan ekibi Cagliari'nin istediği ve siyah-beyazlı ekibin kapısını çalacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın 2018 yılında kiraladığı, geçen sezon ise bonservisini aldığı Adem Ljajic, son dönemde düşüşe geçti. Bu sezon bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan deneyimli orta saha oyuncusu, Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi.

Sergen Yalçın onay verdi

Gelecek sezon ekonomik olarak daha uygun bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, Sırp futbolcuyu satarak hem gelir elde etmek hem de oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 7 asistlik katkı yapan Ljajic'in gönderilmesine Sergen Yalçın da onay verdi. Takvim'de yer alan habere göre, Ljajic'i Serie A ekiplerinden Cagliari'nin istediği ifade ediliyor.

Ljajic sezon sonu İtalya yolcusu

Beşiktaş'tan önce Torino forması giyen ve İtalya'yı yakından tanıyan 28 yaşındaki futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor. İki kulübün sezon bitiminde masaya oturacağı aktarıldı.