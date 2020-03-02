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Ersun Yanal'dan Ali Koç'a: Psikolojim kaldırmıyor para da istemiyorum

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi de bitti. Tecrübeli hoca, başkan Ali Koç’la görüşerek “Benim psikolojim artık kaldırmıyor, para da istemiyorum” dedi. Ali Koç da bu ayrılığa onay verdi.

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Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırmadan Antalya Belek'teki kamp otelinde Başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

"Benim psikolojim artık kaldırmıyor''
Sabah'ın haberine göre; bu görüşmede Ersun Yanal, Ali Koç'tan izin istedi. Deneyimli teknik adam "Benim psikolojim artık kaldırmıyor. Önünüzü açıyorum. Para da istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon maçında sahada
Ali Koç, Yanal'ın bu yaklaşımı sonrasında ayrılığa onay verdi. İkilinin mali konularda da uzlaşma sağladığı, Ali Koç'un Yanal'dan ayrılık öncesi son bir isteği olduğu bildirildi. Koç, 56 yaşındaki çalıştırıcıdan Trabzonspor kupa maçına takımın başında çıkmasını istedi. Yanal bu talebi makul görerek kabul etti.

Tazminat maddesi bulunmuyor
Ersun Yanal, son maçına yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında çıkacak. Daha sonra Fenerbahçe'ye veda edecek olan tecrübeli teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyordu. Yıllık 1.750 milyon Euro garanti ücret kazanan Ersun Yanal'ın üç aylık alacağı kalmıştı.

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