HABER /  SPOR

Balikesir'de çete üyelerine operasyon yapıldı ele geçirilen para dudak uçuklattı

BALIKESİR'de emniyet güçleri, silahlı çete üyelerinin üç ay boyunca izlerini sürdü. Çetenin irtibata geçtiği kişiler belirlendikten sonra eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çokça nakit para ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Abone ol

Balıkesir'in merkez ve Bandırma ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından 'Silahlı suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli yağma, tehdit, yaralama, ihaleye fesat karıştırma, çek senet tahsilatı yapmak, tefecilik, ruhsatsız silah kullanma ve bulundurma' iddialarıyla çete operasyonu başlatıldı.

Polis ekipleri üç ay izlerini sürdü

Polis tarafından 3 ay süren takip sonucunda şüphelilerin irtibat kurdukları ev ve iş yerleri belirlendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonlarda silahlı suç örgütü kurdukları öne sürülen 10 kişi gözaltına aldı.

4 milyon TL değerinde çek ve tabanca ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon TL değerinde çek ve senet, 295 bin TL nakit para, 5 tabanca, bir pompalı tüfek ile bunlara ait 56 adet mermi, 1 kelepçe ve el telsizi ele geçirildi. Suçlamalarla ilgili dijital materyallerin de bulunduğu operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi emniyete götürülürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Etyen Mahçupyan'dan bomba "Pelikancılar" açıklaması
İdlib'de yaralanan asker o anları anlattı! Baktım yan tarafta şehitlerimiz yatıyor
Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na tavır koydu! Elini cebinden çıkarıp tokalaşmadı
Oda Tv yazarından Erdoğan'ın kardeşine övgü! Bravo Mustafa Erdoğan
Tümer Metin'den Ersun Yanal'a bombardıman: Tekneye tatile çıkarsın hocam
Ağrı'da gümrük aracına son dakika roketli saldırı! Şehit ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
SGK emeklilik hesaplama robotu TC ile giriş ekranı
Schalke'de Ozan Kabak şoku! Ne zaman döneceği belli değil
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a: Psikolojim kaldırmıyor para da istemiyorum
Beşiktaş'ta Karius'un yerine iki aday
Ankara bu fotoğrafı konuşuyor? Devlet Bahçeli elini çıkartmadı
Yeşilay Haftası şiirleri kısa 2 kıtalık -4 kıtalık yeni şiirler
Yorumlar