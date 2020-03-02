Balikesir'de çete üyelerine operasyon yapıldı ele geçirilen para dudak uçuklattı

BALIKESİR'de emniyet güçleri, silahlı çete üyelerinin üç ay boyunca izlerini sürdü. Çetenin irtibata geçtiği kişiler belirlendikten sonra eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çokça nakit para ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Balıkesir'in merkez ve Bandırma ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından 'Silahlı suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli yağma, tehdit, yaralama, ihaleye fesat karıştırma, çek senet tahsilatı yapmak, tefecilik, ruhsatsız silah kullanma ve bulundurma' iddialarıyla çete operasyonu başlatıldı.

Polis ekipleri üç ay izlerini sürdü

Polis tarafından 3 ay süren takip sonucunda şüphelilerin irtibat kurdukları ev ve iş yerleri belirlendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonlarda silahlı suç örgütü kurdukları öne sürülen 10 kişi gözaltına aldı.

4 milyon TL değerinde çek ve tabanca ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon TL değerinde çek ve senet, 295 bin TL nakit para, 5 tabanca, bir pompalı tüfek ile bunlara ait 56 adet mermi, 1 kelepçe ve el telsizi ele geçirildi. Suçlamalarla ilgili dijital materyallerin de bulunduğu operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi emniyete götürülürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.