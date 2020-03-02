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Göçmen kaçakçısı Özcan Karlı tutuklandı! Açık açık nasıl kaçırdığını anlatıyordu

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda “Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen Özcan Karlı, adındaki insan kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi...

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Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda “Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen Özcan Karlı, adındaki insan kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, “Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen Özcan Karlı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesi Çatalköy’de bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyet’te ki sorgusunun ardına dan Karlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Karlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran’ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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