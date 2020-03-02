Koronavirüs Covid 19 Avrupa ülkelerine yayıldı işte son durum

TÜRKİYE koronavirüs salgınından aldığı önemler sayesinde uzak kalırken, virüs Avrupa ülkelerini sardı. Ölü sayısı da hızla artıyor işte covid 19 salgınında son durum

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış kişilerin sayısı Avrupa'da hızla artıyor. Son verilere göre Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Almanya'da 129, Fransa'da 100, İspanya’da 74, İngiltere'de 35, İsveç’te 22, Avusturya’da 14, Hollanda'da 10, Yunanistan'da 7'ye çıktı.

Paris’teki tarihi Louvre Müzesi koronavirüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bir öğretmende yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden dolayı görev yaptığı okul 15 Mart’a kadar kapalı tutulacak. Ayrıca öğretmen ile birlikte okuldaki 70 öğrenci ile 30 öğretmen karantinaya alındı.

İtalya en çok ölümün olduğu 3. ülke

Avrupa'da en çok ölümün olduğu ülke İtalya oldu. Ülkede 21 Şubat Cuma patlak veren koronavirüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının bin 577'ye ulaştığını, ölü sayısının da düne göre 5 artarak 34’e yükseldiğini açıkladı. 140 kişinin yoğun bakımda tedavi görürken, şu ana kadar 83 kişi iyileşti. Kovid-19’un ülkenin kuzeyinde Friuli-Venezia Giulia ve Piyemonte bölgelerine de yayıldı.

Durum kritik emekli doktorlar çağrıldı

984 vakayla ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontona, bölgelerinde durumun kritik olduğunu belirterek, emekliye ayrılmış doktorları göreve çağırdı. Lombardiya Bölgesi’nde okullar 8 Mart’a kadar tatil edilirken, bölgenin merkezi Milano’daki dünyaca ünlü Scala Operası'nda da etkinliklere bir hafta ara verildiği kaydedildi. American Airlines, koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü Milano'ya seferlerini 24 Nisan’a kadar durdurduğunu duyurdu. Şirketin bu kararı, dünkü AA198 sefer sayılı New York JFK-Milano seferini yapacak mürettebatın, uçmayı reddetmesinin ardından geldi.

Dünya'da son durum

Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 54, İtalya'da 34, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin ana karasında 80 bin 26, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 98 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 40 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Hangi ülkede kaç vaka var

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1."