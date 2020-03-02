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Adana'da kaçakçılara operasyon 940 bin liralık içki ve sigara ele geçirildi

ADANA'da kaçakçılara yönelik operasyon düzenleyen emniyet güçleri, yedi kişiyi gözaltına aldı. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Adana'da, piyasa değeri 940 bin lira olan kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Mısır Çarşısı, Kozan Çarşısı, Levent Mahallesi ve İncirlik Park alanında kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde, 9 bin 528 paket kaçak sigara, 4 bin litre kaçak içki, 60 bin 80 boş sigara makaronu, 420 kilo kıyılmış kaçak tütün, 2 bin 3 cinsel ürün, 1 elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 940 bin lira olduğu anlaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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