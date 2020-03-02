HABER /  SPOR

Vinicius El Clasico rekorunu Messi'nin elinden aldı

İSPANYA'da El Clasico, Real Madrid'in 2-0'lık galibiyetiyle son bulurken Madrid ekibi bir puan farkla Barcelona'nın üzerine çıkmayı başardı. Karşılaşmada Vinicius'un kaydettiği gol, onu El Clasico'da gol atan en genç oyuncu yaptı böylelikle Messi'nin rekorunu kırmış oldu.

Abone ol

Real Madrid, El Clasico zaferiyle La Liga'da liderliği eline geçirirken, ev sahibi ekibin genç yıldızı Vinicius tarihe geçti. La Liga'nın 26. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 yenerek, bir hafta önce kaybettiği liderliği geri aldı.

El Clasico'da gol atan en genç oyuncu

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Vinicius Junior, Lionel Messi'ye ait rekoru da tarihe gömdü. 71. dakikada gelen gol Vinicius'u (19 yaş 233 gün) 21. yüzyılda El Clasico'da gol atan en genç oyuncu yaptı.

19 yaşındaki yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol ve 2 asist üretirken, Daha önceki rekor 2007'de Madrid ağlarına hat-trick yaptığında 19 yaş 259 günlük olan Messi'ye aitti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetti!
TSK Esed'e 8 yıllık savaşta bir ilki yaşattı aynı gün 2 uçağını hiç kaybetmemişti
Etyen Mahçupyan'dan bomba "Pelikancılar" açıklaması
İdlib'de yaralanan asker o anları anlattı! Baktım yan tarafta şehitlerimiz yatıyor
Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na tavır koydu! Elini cebinden çıkarıp tokalaşmadı
Oda Tv yazarından Erdoğan'ın kardeşine övgü! Bravo Mustafa Erdoğan
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber
Okular ne zaman tatil oluyor 2. ara tatil tarihleri MEB takvimi
Bucks, galibiyet serisini 6 maça çıkardı
Kütahya'da tütün satılan dükkanda iki kişi arasında kavga çıktı 1 ölü
Koronavirüs Covid 19 Avrupa ülkelerine yayıldı işte son durum
Bekçi alımı yapılacak iller 2020 tam listesi- başvuru şartları
Yorumlar