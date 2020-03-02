Vinicius El Clasico rekorunu Messi'nin elinden aldı

İSPANYA'da El Clasico, Real Madrid'in 2-0'lık galibiyetiyle son bulurken Madrid ekibi bir puan farkla Barcelona'nın üzerine çıkmayı başardı. Karşılaşmada Vinicius'un kaydettiği gol, onu El Clasico'da gol atan en genç oyuncu yaptı böylelikle Messi'nin rekorunu kırmış oldu.

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Real Madrid, El Clasico zaferiyle La Liga'da liderliği eline geçirirken, ev sahibi ekibin genç yıldızı Vinicius tarihe geçti. La Liga'nın 26. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 yenerek, bir hafta önce kaybettiği liderliği geri aldı.

El Clasico'da gol atan en genç oyuncu

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Vinicius Junior, Lionel Messi'ye ait rekoru da tarihe gömdü. 71. dakikada gelen gol Vinicius'u (19 yaş 233 gün) 21. yüzyılda El Clasico'da gol atan en genç oyuncu yaptı.

19 yaşındaki yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol ve 2 asist üretirken, Daha önceki rekor 2007'de Madrid ağlarına hat-trick yaptığında 19 yaş 259 günlük olan Messi'ye aitti.