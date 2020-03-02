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Trabzonspor Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor'da Daniel Sturridge'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadele veren Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in tüm alacaklarından vazgeçerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. 

Yıllık 3 milyon 500 bin Euro garanti ücret ile transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, sağlık problemleri ve uyum sürecini atlatamamasıyla birlikte hayal kırıklığı yarattı.


İşte kulüpten yapılan açıklama
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Daniel Sturridge ile imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.''



Hayal kırıklığı yarattı
Büyük umutlarla transfer edilen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde 11 maçta forma giyen İngiliz yıldız, 7 maçta ilk on birde sahaya çıkmasına rağmen 90 dakikayı çıkaramadı ve oyuncu 4 gol, 4 asistle 526 dakika sahada kaldı.

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