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Okular ne zaman tatil oluyor 2. ara tatil tarihleri MEB takvimi

Öğrenci ve velilerin gündeminde 2. ara tatil ne zaman ve kaç gün olacak araştırması var. Bu sene ilk kez uygulanan 2020 MEB tatil günleri takvimine göre 2. ara tatil 6 Nisan'da başlayacak ve 10 Nisan'da sona erecek. Haftasonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.

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Öğrencilerin gündeminde ara tatil ne zaman başlayacak araştırması var. Bu sene MEB tarafından ilk kez uygunan ara tatillerin ikincisi nisan ayında yapılacak. 2. ara tatil tarihi MEB takviminde 6 Nisan olarak açıklandı. Öğrenciler 6 Nisan'da 2. ara tatile başlayacak ve ara tatil 10 Nisan'da sona erecek. 

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN: İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN: 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

2020-2021 eğitim öğretim dönemi, 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak. 

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER İÇİN YAPAY ZEKA EĞİTİMİ
2019-2021 yılları arasında yürütülecek ‘Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi’ projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek. Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak. 2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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