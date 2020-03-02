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Midilli yakınlarında 48 kişilik sığınmacı teknesi alabora oldu! Bir çocuk öldü

YUNANİSTAN'ın Midlli Adası yakınlarında 48 sığınmacıyı taşıyan teknenin alabora olması sonucunda bir çocuk hayatını kaybetti.

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Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın açıklamasına göre sığınmacılar sahil güvenlik botu yaklaştığında bilinçli olarak tekneyi alabora etti. Açıklamada, "insan kaçakçılarının sığınmacıların kurtarılması için sıklıkla bu tekniğe başvurduğu" belirtildi.

Bir çocuk yaşamını yitirdi

Kurtarma operasyonunda 46 kişinin kurtarıldığı ve 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuklardan birinin bilinçsiz olduğu aktarıldı.

AFP'nin sahil güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre çocuklardan biri hayatını kaybetti.

Suriye ordusunun 34 Türk askerini şehit ettiği saldırının ardından Türkiye, sığınmacıların Avrupa Birliği topraklarına geçişini önlemeyeceğini açıkladı. Yunanistan, sınırına gelen sığınmacılara sert müdahalelerde bulundu. Bazı sığınmacıların bot ve teknelerle Türkiye'den ayrılmaya çalıştığı görüntülendi.

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