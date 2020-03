STK'lerden İdlib'deki saldırıya ortak tepki! Bunun bedelini ödeyecekler

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek vermek için 81 ilin STK başkanı, ortak açıklama yaptı. STK'lar İdlib'de düzenlenen saldırıya da tepki gösterdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ''acımasız saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecekler'' dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Genel Başkanı Hamza Akbulut öncülüğündeki 31 sivil toplum kuruluşunun (STK) başkanı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde buluştu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu belirterek, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya tepki göstermek için Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın sendika, konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasını okudu.

Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı

Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhlarının şad olması dileğinde bulunarak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabaları pek çok ülkede karşılık görmedi

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü.

Saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecekler

Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuz. Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirterek, acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı harekatıyla bu bedeli ödemeye başladıklarını söyledi.

Ülkemizin menfaati, her şeyin üstünde

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkların bir tarafta bırakıldığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, sabır ve dayanışma gösterdiklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabıhak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." Hisarcıklıoğu daha sonra, Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen Batman, Denizli, Edirne, Gaziantep, Hatay, Trabzon ve Van ticaret ve sanayi oda başkanlarına bağlanarak duygu ve düşüncelerini aldı.

Katılımcılar

Açıklamaya destek veren STK'ler şöyle sıralandı: "Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB)."

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da ATO'da, TOBB ile eş zamanlı olarak ortak açıklamayı okudu.