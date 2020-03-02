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Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül'ü okulun bahçesinde ezen şoföre hapis cezası verildi

AVCILAR'da bulunan Mehmetçik ilkokulunda geçtiğimiz yıl 7 Kasım tarihinde, 9 yaşındaki Eylül'ün, okulun bahçesinde servis şoförünün kullandığı minibüsün altında kalarak can verdiği dava sonuçlandı. Servis Şoförü Hüseyin Y. mahkeme heyeti tarafından beş yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

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Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmaktan yargılanan servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.'ye 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti temyiz sürecini göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

"Ben de bir evladımı yitirdim" savunması

Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Y., avukatı Zülfikar Erdem ile katılırken Eylül'ün babası Cahit Mirzaoğlu da  avukatı Fuat Aydın ile katıldı.  Servis şoförü, okuldaki kaza ile ilgili kendisine nerede duracağı veya  okul bahçesinde nasıl hareket edeceğine dair hiç kimsenin uyarıda bulunmadığını belirtirken, "Ben de bir evladımı yitirdim" dedi. Servis şoförü kaza nedeniyle son derece üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini söyledi.

"En ağır cezanın verilmesini  istiyorum"

Kızını kaybeden baba Mirzaoğlu, sanığın tahliye edilmesi halinde rahat uyuyamayacaklarını belirtirken, "Ben de biliyorum kızım geri gelmeyecek. Ancak, sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 5 yıl hapis cezası verirken, temyiz süreci göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan Eylül'ün babası Cahit Mirzaoğlu, sanığa yasal olarak en ağır cezanın verildiğini söyledi.

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