İdlib'te Esed güçlerine bir darbe daha muhalifler 3 köyü geri aldı SANA'dan Serakib iddiası
Dün 8 yıllık iç savaşta bir ilki yaşayarak 2 savaş uçağını birden kaybeden Esed rejimi, son dakika haberlerine göre bugün de 3 köyü ılımlı muhaliflere bırakarak kaçtı...Abone ol
Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre, İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.
Esed rejiminin haber ajansı Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), ise Esed güçlerinin yaşanan çatışmanın ardından İdlib'in güneydoğusunda bulunan Serakib'e girdiğini öne sürdü.
Rusya destekli Esad güçleri, M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada bulunan Serakib’e havadan ve karadan saldırılar düzenliyordu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adil Gür'den bomba İdlib anketi operasyon sürmeli mi şehitlerin sorumlu kim?