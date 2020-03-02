HABER /  GÜNCEL

İdlib'te Esed güçlerine bir darbe daha muhalifler 3 köyü geri aldı SANA'dan Serakib iddiası

Dün 8 yıllık iç savaşta bir ilki yaşayarak 2 savaş uçağını birden kaybeden Esed rejimi, son dakika haberlerine göre bugün de 3 köyü ılımlı muhaliflere bırakarak kaçtı...

Abone ol

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre, İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.

Esed rejiminin haber ajansı Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), ise Esed güçlerinin yaşanan çatışmanın ardından İdlib'in güneydoğusunda bulunan Serakib'e girdiğini öne sürdü.

Rusya destekli Esad güçleri, M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada bulunan Serakib’e havadan ve karadan saldırılar düzenliyordu.

İlgili Haberler
Hulusi Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması! 2557 Rejim askeri öldürüldü TSK Esed'e 8 yıllık savaşta bir ilki yaşattı aynı gün 2 uçağını hiç kaybetmemişti İdlib'ten haber var Koral, Esed'i 'kör etti' F-16'lar vurdu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adil Gür'den bomba İdlib anketi operasyon sürmeli mi şehitlerin sorumlu kim? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması! 2557 Rejim askeri öldürüldü
Trabzonspor Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetti!
TSK Esed'e 8 yıllık savaşta bir ilki yaşattı aynı gün 2 uçağını hiç kaybetmemişti
Etyen Mahçupyan'dan bomba "Pelikancılar" açıklaması
İdlib'de yaralanan asker o anları anlattı! Baktım yan tarafta şehitlerimiz yatıyor
Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na tavır koydu! Elini cebinden çıkarıp tokalaşmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kaçakçılara operasyon 940 bin liralık içki ve sigara ele geçirildi
Bekçi alımı yapılacak iller 2020 tam listesi- başvuru şartları
Vinicius El Clasico rekorunu Messi'nin elinden aldı
Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber
Okular ne zaman tatil oluyor 2. ara tatil tarihleri MEB takvimi
Ece Erken'in sevgilisi kim Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Yorumlar