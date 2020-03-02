Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açarız dedim ciddiye almadılar o iş bitti artık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcilerine konuştu. Erdoğan, "Kapıları açarız dedim, bunlar bu işi hafife aldılar. Kapıları açınca da telefon üstüne telefon ediyorlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e yönelik Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Sivil Toplum Örgütü temsilcilerini Beştepe'de kabul etti. Erdoğan kabulde STK temsilcilerine hitap etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır.

- Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz.

Şimdi de telefon üstüne telefon ediyorlar

- Aylar önce ben bir açıklama yaptım. "Eğer Batı bir yük paylaşımına girmezse, kapıları açarız" dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar, 'herhalde blöf yapıyor' dediler. Şimdi kapıları açınca, telefon telefon üstüne gelmeye başladı; 'Kapıları kapatın...' Dedik, bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız.

- Dün itibariyle rakam ciddi manada yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Şimdi yine telefonlar; bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz ve aynı zamanda Merkel ile telefon görüşmemiz olacak. Temenni ederim ki ateşkes idi diğer adımlardı atıp bu işi sonuçlandıracağız.

- Putin'le gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.

Kılıçdaroğlu'nun 'Şehitler tepesi' açıklamasına tepki



- Şehitler tepesi boş değildir boş kalmayacak. Bay Kemal'in şehadet şehitlik diye bir derdi olmayabilir fakat Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanıyım havasında gezinen bu Bay Kemal'e sadece bir şey hatırlatacağım o da Çanakkale'deki tüm askerimize Gazi Mustafa Kemal'in hitabıdır. Nedir? 'Ben size ölmeyi emrediyorum' demiştir. Bay Kemal tarihinden, şehadetten uzak, şehadet nedir bilmeyen bunun cahili olan bir kişi. İnanıyorum ki bu CHP'ye gönül veren kardeşlerim vatandaşlarım da böyle bir şahsın arkasından gitmeyecek onu da hesaba çekeceklerdir.''

- 15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız.

- Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum.

Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim askeri

- Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok.

- Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.

- Şu ana kadar 135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 ÇNRA, 5 hava savunma rampası, 12 tank savar, 4 havan, 29 pikaba monteli uçaksavar, 1 İHA, 8 helikopter, 7 mühimmat rampası, 24 zırhlı araç, 9 depo, 2 uçak, 2 füze rampası ve bu arada sonra akam 2557 rejime ait asker ve bunun yanında orada yardımcı olarak onlarla beraber bu mücadelenin yanında olan kişiler.. Bunlar da öldürüldü.

Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirmek

- Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.

- Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan harekatlarımızı icra edebiliyorsak, bugüne kadar döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neticeler sayesinde.

- Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz.