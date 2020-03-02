İstanbul'dan sınıra 70 lira! Avrupa'ya Suriyeli göçünde son durum

TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açması ile birlikte Yunanistan göçmenlerle boğuşmaya başladı. İltica başvuralarını durduran Yunanistan, sınırı geçmek isteyenlere müdahale ediyor. Ancak tüm önleme çalışmalarına rağmen göçmenler sınırı aşmayı başarıyor. Bugün saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677'ye çıktı.