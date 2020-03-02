İstanbul'dan sınıra 70 lira! Avrupa'ya Suriyeli göçünde son durum
TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açmasının ardırdan Avrupa'ya 'büyük bir mülteci' göçü yaşanıyor. Sınır kapılarını tutmakta Yunanlılar çaresiz kalırken, sınırı geçenlerin sayısı 117 bini aştı. İstanbul -Edirne arasında minibüsler çalışmaya başladı. İşte Suriyeli göçünde son durum.
TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açması ile birlikte Yunanistan göçmenlerle boğuşmaya başladı. İltica başvuralarını durduran Yunanistan, sınırı geçmek isteyenlere müdahale ediyor. Ancak tüm önleme çalışmalarına rağmen göçmenler sınırı aşmayı başarıyor. Bugün saat 13.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677'ye çıktı.
Sınırdan Anadolu Ajansı'nın geçtiği son görüntüler durumu özetliyor. Yunanistan sınırı göçmen akınıyla delik deşik olmuş durumda. Göçmenler buldukları her delikten sınırı aşıyor.
Meriç nehrinde göçmen seferi : Pek çok kişinin Yunanistan tarafına geçtiğini öğrenen düzensiz göçmenler, Meriç Nehri'ni aşmak için sınır köylerine geliyor.Bazı düzensiz göçmenler, botlara kapasitesinin üzerinde, çok sayıda kişiyle binmeleri nedeniyle nehri geçerken sıkıntı yaşıyor. Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
İran uyruklu Abdülzaki Baku, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana nehirdeki adacıkta beklediklerini belirterek, "Yunanistan'a gideceğiz. Oradan da İngiltere'ye gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımı kaldığımız yerden kurtarmak istedim. Botla Yunanistan'a geçeceğiz." diye konuştu.