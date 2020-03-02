Karaman'da yapılan DEAŞ operasyonunda sekiz kişi gözaltına alındı

KARAMAN'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu düşünülen 12 kişiye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda sekiz kişi gözaltına alınırken diğer dört kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı

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Karaman'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah kent merkezi ve Süleymanhancı köyünde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.