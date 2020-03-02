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Adil Gür kimdir aslen nereli Rus açıklaması kriz çıkardı!

Adil Gür'ün canlı yayında Ruslardan başka türlü dost olur açıklaması kriz çıkardı. Büyük tepki çeken sözlerinde ardından Adil Gür kimdir, aslen nereli ve eşi kim soruları merak konusu oldu. Aslen Malatyalı olan Adil Gür A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

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Adil Gür kimdir yaşı kaç ve aslen nereli soruları yaptığı vahim Rus açıklamasının ardından merak konusu oldu. Adil Gür katıldığı bir canlı yayında Rusya bizi aldatıyor, Ruslardan başka türlü dost olur açıklaması ile şimşekleri ve tepkileri üzerine çekti. Peki Adil Gür kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, Ruslar hakkında canlı yayında sarf ettiği sözler tepkiye yol açtı. Adil Gür konuşmasında; "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi. "Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın" diyen Gür, “Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece” ifadelerini kullandı. 

ADİL GÜR KİMDİR: Adil Gür, 1965 yılında Malatya’da ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası öğretmen, annesi ev hanımıdır. 4 kardeşi vardır. Adil Gür, 6 yaşında iken Malatya’ya taşındılar. İlkokul ve ortaokulu Malatya’da tamamladı. Malatya İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 15 yılda mezun oldu.

Üniversitede okurken 1987’de Araştırma şirketi Konda’nın sahibi Tarhan Erdem’in yanında çalışmaya başladı. Araştırma sektörüne anketör olarak giren ve 1995 yılına kadar çeşitli araştırma şirketlerinde yöneticilik yapmış olan Gür, 1995 yılında ise A&G Araştırma Şirketi’ni kurdu.

Adil Gür, 1995-2015 tarihleri arasında seçim tahminleri ile adını duyurdu. Birçok siyasi ve sosyal içerikli araştırmalar yürütmektedir. Yaklaşık 3 senedir Türkiye’nin çeşitli belediyeleri ile birlikte Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kaynaklı “Vatandaş Karnesi – Başkan Dinliyor” adlı projeyi yürütmekte, vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmaktadır.

Adil Gür, evli ve 1 kız, 1 erkek çocuk babasıdır.

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