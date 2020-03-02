Yunan zulmü mültecilerin botlarının motorunu alıp denizin ortasında bıraktılar
Ege Denizi'nin ortasında mültecilerin botlarını durduran Yunan Sahil Güvenlik ekipleri botların motoruna ve yakıtına el koyup ölüme terketti. 5 saat sonra imdatlarına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince denizin ortasında durdurulduklarını, botlarının motoru ve mazotlarına el konularak denizin ortasında ölüme terk edildiklerini anlattılar.
Çeşme ve Dikili ilçelerinden lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adasına yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botun motoru ve yakıtını alan Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri ölüme terk etti.
Yaklaşık 5 saat sonra göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ayrıca, motoru bozulan başka bir göçmen botuna da müdahale etti.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen, Çeşme İskelesi'ne getirildi.