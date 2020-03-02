Yunan zulmü mültecilerin botlarının motorunu alıp denizin ortasında bıraktılar

Çeşme ve Dikili ilçelerinden lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adasına yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botun motoru ve yakıtını alan Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri ölüme terk etti.