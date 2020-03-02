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İlk oruç ne zaman 2020 Ramazan'a kaç gün var?

Müslümanlar için önemi büyük 3 aylar Recep ayı ile başladı. Müslümanlar ise 11 ayın sultanı, Allah'ın ayı Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak araştırması yapıyor. Ramazan 24 Nisan'da başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca kaç gün var araştırması 3 ayların başlaması ile arttı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan'da ilk oruçla başlayacak. Ramazan 23 Mayıs'ta sona erecek. 2020  Ramazan bayramı ise 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK: 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

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