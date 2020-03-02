Korona virüsün yayılmasından sorumlu tarikat lideri yere kapanarak özür diledi

Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan korona virüs can almaya devam ediyor. Korona virüsün Güney Kore'de yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri Lee Man-hee, gözyaşları içerisinde özür diledi.

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Korona virüsü başta Çin olmak üzere dünya genelinde yayılıyor. Çin’den sonra en fazla korona vakasının görüldüğü Güney Kore’de salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri özür diledi.

Kameraların karşısına çıkarak diz çöken Shincheonji Kilisesi adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” dedi.

İnsanların affına sığınıyorum

Gözyaşlarını tutamayan ve ağlayan Man-hee, “Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum” açıklamasını yaptı.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore’deki korona virüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor.