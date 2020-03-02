Ali Koç'tan Emre Belözoğlu Alex formülü

Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de sarı-lacivertli yönetim, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Alex ile devam etmek istiyor.

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Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacak.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya varılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir" denildi.

Taraftar Jesus'u istiyor

Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından 6 hoca adayı ön plana çıktı. Jorge Jesus, Niko Kovac, Roger Schmidt, Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Engin Fırat. Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başında görmek istedikleri Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u Twitter'da TT yaptı.





Alex ve Emre Belözoğlu formülü

Başkan Ali Koç ve kurmayları, sezon ortasında hoca bulamayacakları görüşünde birleştikleri için takımı camianın içinden iki tecrübeli isme emanet etmek istedikleri öğrenildi. Yönetim, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Alex ile devam etmek istiyor.