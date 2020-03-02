İdlib şehitleri anıldı Linens'in eşi gözyaşlarına boğuldu

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği Süper Lig mücadelesi öncesinde, geçtiğimiz günlerde hain bir saldırı sonucu şehit olan 36 askerimiz, birçok statta olduğu gibi Türk Telekom Stadyumu'nda da unutulmadı.