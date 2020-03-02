İdlib şehitleri anıldı Linens'in eşi gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes’in eşi Elisabeth İdlib şehitleri anılırken gözyaşlarını tutamadı.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği Süper Lig mücadelesi öncesinde, geçtiğimiz günlerde hain bir saldırı sonucu şehit olan 36 askerimiz, birçok statta olduğu gibi Türk Telekom Stadyumu'nda da unutulmadı.
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Müsabaka öncesinde İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek anons edildi. Şehitlerimizin ismi okunduğuna taraftarlar hep bir ağızdan, "Burada" diye bağırdı.
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Duygusal anların yaşandığı o dakikalarda Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen gözyaşlarına hakim olamadı.
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Elisabeth Haugen'in gözyaşı döktüğü o anlar objektiflere böyle yansıdı.
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