Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası dev bir eşleşmeye sahne oluyor. Yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.

İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. - Fenerbahçe'de 2 eksik Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Daniel Sturridge'in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.