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Bahar Kalkanı Harekatı! Mühimmatlarda Putin'e bombalı gönderme

TÜRKİYE'nin Esed rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan mühimmatların üzerinde Rusya Devlet Başkanı için "Putin'e sevgilerle" yazılması dikkat çekti.

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İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Artan gerilim sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  önceki gün yaptığı açıklamada TSK'nın Esed'e karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.

Putin'e mesaj

Türk askerinin, kullandığı mühimmatların üzerine çeşitli mesajlar yazdığı görüldü. Daha önceki harekatlarda da harekatın önemi veya karşı tarafla ilgili sözleri füzelerin, topların üzerine yazan asker bu sefer "Putin'e sevgilerle" yazdı.

"Hatay çalıntı değidir"

Türk askeri diğer mühimmatların üzerine de Sputnik'in yaptığı habere göndermede bulunarak "Hatay çalıntı değidir" diye yazdı. 

"36 şehit için" yazısı ayrıca dikkat çekti.

Ne olmuştu?

10 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de Rusya açık olarak Esed rejimini destekliyor. 34 askerimizin şehit edilmesinden sonra Rusya'dan yapılan ilk açıklamada; Türikye'nin askerlerin yerini Rusya'ya bildirmediği iddiasında bulunuldu. Bakan Akar ise bu iddiayı kesin dille yalanladı.

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