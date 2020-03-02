Süleyman Soylu ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.

Abone ol

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememe kararı aldı ve sınır kapılarını açtı. Haberi duyan on binlerce düzensiz göçmen, sınır bölgelerine akın etti.

''117 bin 677''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677." bilgisini paylaştı.

Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 2, 2020

Sınır kapılarına akın ettiler

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından mülteciler Edirne'ye akın etti ve Yunanistan polisinin sert müdahalelerine rağmen sınırı geçme konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Jiletli teller çekildi

Yunan polisinin jiletli teller çekmesi, çoluk çocuk ayırt etmeden gaz bombası atması gibi insanlık dışı faaliyetleri ise dünya kamuoyuna yansıdı.